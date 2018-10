65 jaar oude belofte vervuld: professor (94) schenkt Willem I “standbeeld dat hij verdient”

Gent -

“Ik had het hem beloofd, en belofte maakt schuld.” De 94-jarige Alexander Karel Evrard was zaterdag een tevreden man op de inhuldiging van het standbeeld van koning Willem I aan de Reep in Gent. Begin jaren 1950 had hij immers neergeknield aan het graf van “zijn” koning en beloofd diens “eer te herstellen in zijn lievelingsstad Gent”.