De transfer van Lior Refaelov naar Royal Antwerp FC blijkt week na week meer een voltreffer te zijn. De Israëliër kwam niet meer aan de bak bij Club Brugge, maar toont bij The Great Old dat hij nog helemaal niet versleten is. Tegen Lokeren knalde hij diep in de tweede helft de 2-1 eindstand op het bord met deze heerlijke knal!