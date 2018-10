Trump bevestigt terugtrekking uit nucleair wapenverdrag met Rusland

Donald Trump heeft zaterdag bevestigd dat de Verenigde Staten zich zullen terugtrekken uit een verdrag over nucleaire wapens dat ze tijdens de Koude Oorlog sloten met Rusland. Hij beschuldigt Moskou ervan het verdrag “al vele jaren” te schenden.

“Rusland respecteert het verdrag niet. We gaan het akkoord dus beëindigen”, zei de president aan journalisten. Het verdrag in kwestie is het INF (Intermediate Nuclear Forces Treaty) over nucleaire wapens voor de middellange afstand. De toenmalige Amerikaanse president Ronald Reagan en zijn Sovjet-ambtgenoot Mikhaïl Gorbatsjov ondertekenden het in 1987. “Ze schenden het al vele jaren”, zei Trump. De VS gaan voortaan “dergelijke wapens ontwikkelen”.