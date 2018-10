Bestuurder doorboort muur van pas gekochte woning en zet het op een lopen

Diksmuide -

In de Roeselarestraat in Esen (Diksmuide) gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag iets na middernacht een zwaar ongeval. Een man uit de regio reed vanuit het centrum van Esen richting Zarren toen hij op een recht stuk weg de controle over het stuur van zijn Mercedes verloor. Met zijn zware auto doorboorde hij een de muur van een woning rechts naast de weg.