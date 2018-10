22 Chinese mijnwerkers zitten vast na afbreken rots

In China zitten 22 mijnwerkers sinds zaterdagavond 23 uur vast in een mijn, doordat een rots in een mijnschacht is afgebroken. Reddingswerkers proberen hen zondag te bevrijden.

De mijn bevindt zich in het arrondissement Yncheng, in de oostelijke provincie Shandong.

De mijnwerkers kregen te maken met een zogenaamde “autoklaas”: een rots die afbreekt door de hoge druk in de diepe mijnschachten. Het is een van de grootste gevaren voor mijnwerkers.

Er is een ventilatiesysteem op poten gezet, zodat de mijnwerkers niet zonder lucht komen te zitten.

China is de grootste producent én consument van steenkool, en de mijnen in het land gelden als de gevaarlijkste ter wereld. Elk jaar komen duizenden mijnwerkers om, al komen de meeste doden niet in de media.

De ongevallen zijn vaak te wijten aan ontoereikende veiligheidsvoorschriften en een gebrek aan toezicht.