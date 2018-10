En plots kruipt er een slang van tussen het fruit in Brusselse winkel

Sint-Gillis - De brandweer is zaterdag moeten uitrukken naar een biowinkel in de Brusselse gemeente Sint-Gillis. De reden? In de winkel was plots een slang van tussen het fruit gekropen.

Het ging om een luipaardslang, een kleine, niet-giftige slang die werd aangetroffen tussen het fruit in een van de grote koelkasten van de winkel. Enkele brandweermannen kwamen ter plaatse en konden het dier al snel vangen, waarna het naar een opvangcentrum voor wilde dieren gebracht werd. Het is nog niet duidelijk hoe de slang precies in de winkel terechtgekomen is.