Dodelijk ongeval op E34 in Wachtebeke

Wachtebeke - Er is zondagochtend iets voor 9 uur een dodelijk ongeval gebeurd op de E34 (richting Antwerpen) ter hoogte van Wachtebeke.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren, al wordt vermoed dat de laaghangende ochtendzon de bestuur mogelijk verblindde waarna die de controle over het stuur verloor en de wagen in 50 meter verder in een gracht terechtkwam.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten. De bestuurder van de wagen overleed aan zijn verwondingen.

Door het ongeval was één van de rijstroken op de E34 versperd.