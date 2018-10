Barcelona moet Messi even missen, maar kan wel rekenen op de heerlijke reddingen van doelman Ter Stegen

Het grote verhaal van de wedstrijd tussen Barcelona en Sevilla zaterdagavond was natuurlijk de breuk die Lionel Messi opliep in zijn arm, maar na de aftocht van de kleine Argentijn liet een andere Catalaan zich op een positieve manier opmerken. Meer bepaald keeper Marc-André Ter Stegen, die met enkele fenomenale reddingen Sevilla van een doelpunt hield. Al moest de Duitser zich later in de wedstrijd uiteindelijk toch twee keer gewonnen geven. Barça won de partij met 4-2.