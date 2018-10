Beerschot-Wilrijk speelt match tegen KV Mechelen onder voorbehoud: “Ook andere clubs zullen dit doen”

Beerschot-Wilrijk zal straks haar uitduel tegen KV Mechelen in 1B onder voorbehoud afwerken. Dat heeft de club bekendgemaakt via de eigen website. “De club heeft deze keuze gemaakt omwille van de onduidelijkheid die ontstaan is in het voetbal. Ook andere clubs hebben aangegeven dit te zullen doen”, valt er te lezen. De wedstrijd is zeer belangrijk in de strijd om de eerste periodetitel, waar beide clubs nog kans op maken.

Met deze maatregel wil Beerschot-Wilrijk zich behoeden voor eventuele sancties die KV Mechelen later zou kunnen krijgen omtrent het voetbalschandaal “Operatie Propere Handen.” Verschillende bestuursleden van KV Mechelen worden in het onderzoek verdacht van omkoping. Tot de uitspraak mag KV Mechelen echter ongestoord haar wedstrijden spelen. Een mogelijke veroordeling van Malinwa zou de competitie in 1B echter volledig op haar kop kunnen zetten. Bij een eventuele sanctie - zoals een terugzetting naar een lagere reeks - zouden andere clubs zich benadeeld kunnen voelen over de wedstrijden die KV Mechelen de komende tijd speelt. Of, in het ergste geval: over een eventuele periodetitel of promotie die KV Mechelen voor hun mogelijke veroordeling zou behalen.

Wedstrijden die onder voorbehouden worden gespeeld, komen wel vaker voor. Vijf jaar geleden speelde Cercle Brugge in Play-off 3 bijvoorbeeld ook onder voorbehoud tegen het toenmalige Beerschot AC, omdat die laatste club geen licentie voor de hoogste voetbalklasse had gekregen. Zo wou Cercle Brugge een eventuele degradatie later alsnog vermijden door naar de rechtbank of de voetbalbond te stappen.

De volledige tekst waarmee de club haar supporters informeert:

“Straks trekken KFCO Beerschot Wilrijk en z’n supporters naar het AFAS stadion voor de wedstrijd tegen KV Mechelen. Deze topper wordt helaas overschaduwd door ‘operatie propere handen’. Gezien de omstandigheden heeft KFCO Beerschot Wilrijk beslist onder voorbehoud te spelen.

Gezien de naam, de traditie en de achterban van de clubs is KV Mechelen - KFCO Beerschot Wilrijk de mooiste affiche van 1B. Bovendien zijn beide ploegen een mooie reeks aan het neerzetten en is het een belangrijke wedstrijd voor de eerste periodetitel . KFCO Beerschot Wilrijk voelt zich echter genoodzaakt deze topper onder voorbehoud te spelen. Het bestuur verantwoordt deze beslissing:

De club heeft deze keuze gemaakt, gelet op de onduidelijkheid die is ontstaan in het voetbal.

De media en het federaal parket berichten immers dat er diverse onderzoeken lopen naar omkoping en niet geoorloofde beinvloeding van wedstrijden. Het federaal parket vermeldt hierbij dat er zelfs sprake kan zijn van een criminele organisatie.

Het is dus duidelijk dat er geen zekerheid is rond de reeds gespeelde en nog te spelen wedstrijden. Ook het competitieverloop en de rangschikking komen hierdoor in het gedrang.

Bovendien is het ongeweten wanneer het onderzoek zal zijn afgerond en wat de houding zal zijn van de officiele instanties bij eventuele inzage in het gerechtelijk onderzoek.

Kortom, er is een grote onzekerheid over het verleden, het heden en de toekomst van de competitie. Temeer omdat ook andere clubs aangeven onder voorbehoud te zullen spelen.

Uiteraard zal de club elke wedstrijd spelen als een echte en volwaardige wedstrijd maar dus onder voorbehoud gelet op deze omstandigheden.

Wij vragen wel aan onze supporters om te blijven geloven in de eerlijkheid van de vele mensen die betrokken zijn in het voetbal. Supporters van andere clubs kunnen immers aan de huidige situatie niets doen en zijn ook de dupe van deze feiten. Scheidsrechters die elke week hun uiterste best doen, mogen ook niet de kop van jut worden.

Al laatste wensen wij nog te melden dat ook op deze wedstrijd er een match delegate is die alles noteert aangaande spreekkoren, en die zowel fotografeert wat er op het veld wordt gegooid als wat er in de tribunes wordt ontstoken aan pyrotechnisch materiaal. De boetes voor de club kunnen enorm zijn. Wees dus ludiek, origineel maar niet kwetsend.”