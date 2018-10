Forza Ninove neemt initiatief en gaat zelf op zoek naar meerderheid

Ninove - Vlaams Belang-parlementslid Guy D’haeseleer bereidt in Ninove de onderhandelingen voor om een bestuursmeerderheid op de been te krijgen. Dat bevestigt hij aan de redactie van Het Nieuwsblad Online. “De kiezer heeft duidelijk zijn voorkeur uitgesproken en ik heb er hoop op dat ik er voor januari wel uit geraak.”

D’haeseleer haalde als lijsttrekker van Forza Ninove afgelopen zondag 40 procent van de stemmen in Ninove, goed voor 15 van de 33 zetels. Als Vlaams Belanger ligt het echter bijzonder moeilijk om ook een werkbare meerderheid op de been te krijgen in Ninove. Zeker nadat er op de verkiezingsavond zelf nog Facebookposts van D’haeseleer opdoken met racistische inslag.

N-VA was, met twee zetels, de gedroomde coalitiepartner voor D’haeseleer, maar voorzitter Bart De Wever liet zondagavond, na het zien van de gecontesteerde Facebookpost, meteen weten dat de kans op een samenwerking in Ninove ‘sub-zero’ was. Na enkele dagen van onduidelijkheid, liet N-VA Ninove officieel weten dat het niet in een coalitie met Forza Ninove zal stappen en zelfs resoluut voor de oppositie kiest.

“Neemt verantwoordelijkheid op”

Daarmee lijkt een coalitie zonder Forza Ninove uitgesloten. De andere twee partijen, Open VLD en Samen, haalden respectievelijk 9 en 7 zetels, en komen daarmee niet aan een meerderheid. De enige werkbare meerderheid zal er dus één met Forza Ninove zijn, en D’haeseleer bevestigt dat hij de gesprekken daarvoor voorbereidt. “Ik heb nog geen concrete onderhandelingen opgestart, maar ben die wel aan het voorbereiden”, bevestigt D’haeseleer.

“Maar ik wil dat in alle discretie doen. Ik heb er hoop op dat we tegen 1 januari een nieuw gemeentebestuur hebben. Dat betekent dat ik tot eind december tijd heb, tegen dan kan er veel gebeuren.”

“Guy heeft met die 40 procent een duidelijk signaal gekregen van de kiezer. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid op”, bevestigde ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op De Zevende Dag. Op de vraag met welke partijen er onderhandeld wordt, wenste Van Grieken niet verder in te gaan. “Dat is de beste manier om het slagen van die gesprekken meteen op te blazen.”

“Nergens met Open VLD”

Ook D’haeseleer wil niet verder in zijn kaarten laten kijken. “Maar u begrijpt dat een samenwerking met het linkse Samen totaal ongeloofwaardig zou zijn. Ik ga mijn kiezers niet bedriegen door met hen samen te gaan.”

De kans dat het tot een meerderheid komt met de Open VLD van huidig burgemeester Tania De Jonge komt, lijkt echter ook klein. Bart Somers, Open VLD-burgemeester van Mechelen, herhaalde tijdens De Zevende Dag nogmaals dat zijn partij onder geen enkel beding ergens in Vlaanderen zal samenwerken met Vlaams Belang. “Ach, ik roep Bart Somers op om zich te bemoeien met Mechelen en niet namens de Ninovieters te praten. Die hebben zondag duidelijk hun voorkeur laten blijven. Somers moet de democratie respecteren.”

Vlaams Parlementslid Annick De Ridder herhaalde dat haar N-VA alleen vanuit de oppositie in de Ninoofse gemeenteraad dossier per dossier wil bekijken of ze steun kan verlenen aan een eventueel minderheidsbestuur van Forza Ninove. “Maar laat D’haeseleer nu eerst zijn ding maar doen. Wij zijn in Ninove afgestraft, en kiezen resoluut en duidelijk voor de oppositie. Maar we willen Ninove ook niet onbestuurbaar laten worden.”