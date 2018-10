Roman Hoebrechts (52) uit Wijnegem hield aan een hersenbloeding een halfzijdige verlamming over. Omdat hij niets meer kan met zijn rechterarm, onderging hij in Wenen een zenuwtransplantatie. Volgend jaar laat hij zijn hand amputeren voor een bionische arm. Een wereldprimeur.

Roman had een bakkerij in ‘s-Gravenwezel, Schoten en Merksem, toen hij op 20 februari 2011 om vier uur ’s nachts tijdens het werk neerzeeg in de bakkerij. “De eerste twee weken lag ...