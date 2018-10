VIDEO. Politie start onderzoek naar sluikstortende mannen

Gent - De lokale politie is een onderzoek gestart naar twee sluikstortende mannen in de Robiniadreef in Gentbrugge. De twee werden gefilmd door graffitikunstenaar Bert Vuylsteke, die de beelden op Facebook plaatste. Op de video is te zien hoe de mannen met een zelfgemaakte steekkar een oude zetel komen dumpen tussen de struiken.

Vuylsteke maakte het filmpje rond 11 uur zaterdagvoormiddag. Twee mannen dumpen achteloos een oude zetel in de struiken, waarna ze rustig en zonder schaamte weer wegwandelen met hun zelfgemaakte steekkar.

De lokale politie was zondag nog niet op de hoogte van het sluikstort en de beelden, maar startte zondagmiddag ambtshalve een onderzoek nadat De Gentenaar hen attent maakte op de beelden. "Er gaat vandaag nog een ploeg ter plaatse om vaststellingen te doen, en wij zullen ook Ivago contacteren om het sluikstort op te ruimen", aldus de lokale politie.

"De mannen riskeren een GAS-boete van 120 euro, en zullen ook moeten instaan voor de kosten die Ivago maakt om het sluikstort op te ruimen." Die kosten kunnen volgens de website van Ivago oplopen tot 250 euro. De politie vraagt iedereen die dergelijke sluikstorten ziet meteen Ivago en de politie te contacteren, zodat ze kort op de bal kunnen spelen en meteen tot een onderzoek kunnen overgaan.