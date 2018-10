CEO NMBS ontkent plannen om treinbegeleiders af te schaffen: “Ze spelen een essentiële rol”

Sophie Dutordoir, de CEO van spoorwegmaatschappij NMBS, ontkent zondag dat er plannen zijn om de treinbegeleiders af te schaffen. “Onze treinbegeleiders spelen een essentiële rol”, aldus Dutordoir, die zegt dat er geen afschaffing komt zolang zij de NMBS leidt.

Dutordoir ontkent dat er in de voorlopige versie van de beheersovereenkomst met de NMBS staat dat sommige treinen in de toekomst zonder treinbegeleiders zullen rijden. “Niets is minder waar en dit zal niet gebeuren zolang ik bij de NMBS ben. Dat is ook waartoe ik me precies een jaar geleden in het parlement verbonden heb”, schrijft Dutordoir op Facebook.

“Onze treinbegeleiders spelen een essentiële rol in het veilig laten vertrekken van treinen, om klanten die hen trouwens bijzonder appreciëren te helpen en te informeren, en ja, ook om te checken of iedereen wel rijdt met een geldig vervoersbewijs.”

Volgens Dutordoir moet de NMBS in de eerste plaats “ten gronde” werken aan stipte treinen en communicatie met de reiziger.

David Geerts. Foto: Joren De Weerdt

SP.A: “NMBS zet zichzelf in plaats van reiziger centraal”

Kamerlid David Geerts (SP.A) concludeert “dat de NMBS de reiziger vergeten is”. “Van een openbare vervoersmaatschappij verwacht ik dat ze de reiziger centraal stelt. In het document dat gelekt is aan de kranten, zie ik vooral een NMBS die zichzelf centraal plaatst”, reageert hij.

“Een treinbegeleider heeft meer taken dan enkel kaartjes knippen. Hij of zij is vaak het aanspreekpunt voor de reiziger”, zegt Geerts. “Zeker vandaag met de vele vertragingen, is het de treinbegeleider die de reiziger informeert. De treinbegeleider is bovendien ook het aanspreekpunt en de bemiddelaar bij problemen.”

Evenmin blij is hij met de mogelijkheid om stopplaatsen te schrappen. “In tijden van toenemende congestie op onze wegen en klimaatopwarming, verwacht ik van de NMBS en de overheid dat ze aan een groeiscenario werkt. Deze regering doet precies het tegenovergestelde: kleine stations en stopplaatsen zullen hoe langer hoe meer verdwijnen.”

Wel tevreden is hij over het feit dat uit de voorlopige overeenkomst blijkt dat tariefdifferentiatie bespreekbaar is, al plaatst hij er wel een kanttekening bij. “De daluren mogen effectief goedkoper wat ons betreft, alleen mag daar niet tegenover staan dat de spitsuren opnieuw duurder worden. Op die manier zou de NMBS opnieuw de pendelaar en de student treffen.”