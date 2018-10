“N-VA zal met confederalisme antwoorden op Waalse as PTB-PS in 2019”

“Als er zich in 2019 in Wallonië een as aandient van PTB (PVDA) en PS, zal de N-VA slecht één antwoord hebben: het confederalisme”. Dat kondigde Vlaams parlementslid Annick De Ridder zondag aan in een debat op De Zevende Dag (Eén) over de afgelopen lokale verkiezingen. Daar was ook veel scepticisme te horen over de bocht van N-VA-voorzitter Bart De Wever, waarbij hij de deur openzette voor de deelname van Groen in het Antwerps stadsbestuur.

Als ‘testcase’ voor de goede wil van de N-VA legt Groen maandag twee symbooldossiers, over een autoluwe binnenstad en over sociale woningen, op tafel in de gemeenteraad. Maar De Ridder vond dat maar theater. De gemeenteraad is in lopende zaken en dan beslis je niet over dergelijke zware dossiers, vond ze. Filip Watteeuw, Gents kandidaat-burgemeester voor Groen, meende dat de echte test voor de geloofwaardigheid van het aanbod van De Wever is dat hij stopt met polariseren.

Bart Somers (Open VLD) vond de beslissing van Bart De Wever een “verstandige beslissing”. Hij beseft dat het discours van polariseren op grenzen stoot en dat hiermee ‘het koekoeksei Vlaams Belang’ te groot wordt.

Volgens Genks CD&V-burgemeester Wim Dries moet de toekomst uitwijzen of de bocht een strategische keuze is of dat De Wever echt naar verzoening streeft. “Als men naar Genk kijkt, ziet men tweespalt in de partij, waarbij mensen met fatsoen aan de kant geschoven worden”, zei hij. De N-VA-lijst in Genk werd getrokken door staatssecretaris Zuhal Demir.

Zijn SP.A-collega uit Vilvoorde, Hans Bonte, noemde De Wever de “vleesgeworden politieke macht” en was ervan overtuigd dat het hem enkel om te doen was om zo snel mogelijk een meerderheid te vormen, en daarvoor heeft hij nog een partij nodig.

“Januskop”

Voor Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft zijn N-VA-collega een januskop, een persoon met twee gezichten. “Hij werkt in een aantal gemeenten reeds goed samen met Groen, en voor de tweede ronde van de Antwerpse onderhandelingen nodigt hij wel Groen uit, maar niet langer Vlaams Belang”, stelde Van Grieken vast.