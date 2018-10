Coach Real Madrid staat voor week van de waarheid: “Als hij de Clásico verliest, wordt hij ontslagen”

Julen Lopetegui zal zich zijn verblijf bij Real Madrid ongetwijfeld iets anders hebben voorgesteld toen hij vlak voor het WK in juni aangekondigd werd als nieuwe hoofdtrainer. Iets meer dan vier maanden later hangt zijn job bij De Koninklijke aan een zijden draadje. Voorzitter Florentino Pérez wil ook na het pijnlijke verlies tegen Levante UD zaterdag nog niets horen over een ontslag, maar dat komt wel gevaarlijk dichtbij.

Lopetegui was eerder dit jaar nog bondscoach van het Spaanse nationale elftal, maar werd één dag voor de start van het WK uit die functie ontheven toen werd bekendgemaakt dat hij na het toernooi trainer zou worden van Real Madrid. Het was een heuse bom die ontplofte in het kamp van de wereldkampioen van 2010. Sportief directeur Fernando Hierro nam op het WK de teugels over: Spanje werd in de achtste finale uitgeschakeld door gastland Rusland na een strafschoppenreeks.

Pas vijfde in de stand

Lopetegui kon zich intussen voorbereiden op wat komen ging: een job bij Real Madrid, grootmacht in eigen land en winnaar van vier van de laatste vijf edities van de Champions League. Lopetegui volgde er clubicoon Zinédine Zidane op als hoofdcoach en kreeg bovendien de ondankbare taak om het vertrek van superster Cristiano Ronaldo naar Juventus te verteren. Hoe groot de impact van de Portugees was op het team, is intussen wel gebleken: Real Madrid bengelt voorlopig pas op de vijfde plaats in La Liga en kan tegen maandagavond zelfs naar een gedeelde achtste plek gezakt zijn.

Foto: REUTERS

Real Madrid vestigde zaterdag tegen Levante UD ook een pijnlijk clubrecord: 482 minuten lang werd er geen enkel doelpunt gemaakt. De laatste overwinning dateert van 22 september tegen Espanyol (1-0). Nadien kon De Koninklijke niet winnen van Sevilla (3-0), Atlético Madrid (0-0), CSKA Moskou (1-0 in de Champions League), Alavés (1-0) en zaterdag ook in eigen huis tegen Levante UD (1-2). Een bijzonder pijnlijke reeks voor Thibaut Courtois en de zijnen. Gisteren bracht Marcelo in elk geval al een einde aan de droogte qua doelpunten door raak te schieten tegen Levante, maar verder dan die aansluitingstreffer kwamen de Madrilenen nadien ook niet meer.

Clasico

Voor Julen Lopetegui is de opdracht duidelijk: er moeten dinsdag punten gepakt worden tegen Viktoria Pilzen in de Champions League en zondag in de Clásico tegen rivaal FC Barcelona. Volgens Spaanse media was Lopetegui’s job zeker veilig tot na die Clásico en kreeg de trainer dus nog drie wedstrijden om zich te bewijzen, maar het verlies tegen Levante zou daar mogelijk verandering in gebracht hebben. Al houdt voorzitter Florentino Pérez voorlopig nog de boot af.

Foto: EPA-EFE

Pérez zou na de wedstrijd samen met Lopetegui en de spelers een analyse uitgevoerd hebben in de kleedkamer, zo bericht de Spaanse krant AS. Pérez zou nadien in een privégesprek met zijn trainer ook gezegd hebben dat hij Lopetegui (nog) niet ontslaat. De krant schrijft ook dat Pérez nog geen vervanger klaar heeft en dat dat ook lastig is gezien het drukke wedstrijdschema.

“Ik voel me gemotiveerder dan ooit”, liet Lopetegui na de match optekenen. “Omdat we het lieten liggen op het veld. Vroeg of laat zullen we voorop komen. We weten dat het voetbal oneerlijk is geweest met ons, maar dat zal veranderen.” Afwachten of die verandering er op tijd komt voor de 52-jarige coach.