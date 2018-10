In het noorden van Frankrijk is zaterdag een Belg geflitst die veel te snel over de A26-snelweg reed, zo meldt de regionale krant La Voix du Nord.

Het betrof een “Porchist” die met 241 kilometer per uur reed. De toegelaten maximumsnelheid is daar 130 per uur.

De Franse verkeerspolitie hield de Belg tegen in de gemeente Nouvion-et-Catillon tussen Saint-Quentin en Laon.

De Belg moest zijn rijbewijs meteen inleveren en moet zich bij de rechter verantwoorden voor zeer overdreven snelheid.