Zonnewagen KU Leuven neemt leiding in Carrera Solar Atacama

De Punch Two in Chili Foto: rr

De Punch Two zonnewagen staat na dag 1 op kop in de Carrera Solar Atacama, de meest extreme race voor zonnewagens ter wereld. Het team achter de wagen bestaat uit een groep ingenieursstudenten van de KU Leuven.

De race over een afstand van zo’n 2.500 kilometer ging zaterdag van start in de Chileense hoofdstad Santiago. Het traject loopt van Santiago tot in Arica, in het noorden van het land en voert de deelnemers langs de uitgestrekte kust van Chili van de Atacama woestijn tot hoge toppen van 3.400 meter hoog in het Andesgebergte.

Aan deze race nemen zowel wagens deel die louter op zonne-energie rijden als hybride voertuigen. Het studententeam van de KU Leuven participeert samen met drie andere teams uit Chili aan de pure ‘Solar Class vehicles’.

Na een tegenslag in de kwalificatieronde vrijdag, waarbij de wagen begon te slippen en uit de bocht ging, heeft het team zich zaterdag goed herpakt. Tijdens de eerste racedag werd de wagen enkel geconfronteerd met een klein elektronisch probleem dat na twee minuten verholpen was. De Punch 2, die met een krachtiger motor een sterke upgrade kreeg in vergelijking met de vorige zonnewagen, kreeg zaterdag ook te maken met enkele nieuwe situaties zoals het rijden door een tunnel en de tolfheffing.

Zondag doet de wagen de eerste bergen aan en moet hij onvoorspelbare weersomstandigheden trotseren.