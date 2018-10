Magnette doet extreemlinks een aanbod

Om zijn nieuwe coalitie een meer comfortabele meerder­heid te bezorgen, wil Paul Magnette samenwerken met de extreemlinkse PTB in Charleroi.

“Ik heb de PTB (PVDA) twee posten in het schepencollege aangeboden”, zegt PS-burgemeester Paul Magnette in een gesprek met Le Soir. “Een van hen mag zelfs schepen van Wonen zijn. Ze krijgen ook het voorzitterschap van de sociale huisvestingsmaatschappij La Sambrienne.” Geen slecht aanbod, want dat is de corebusiness van de communisten.

Magnette heeft met 26 op 42 verkozenen een volstrekte meerderheid in Charleroi, maar is toch op zoek naar een partner om zijn meerderheid te vergroten. De PTB werd zondag de tweede partij in Charleroi en behaalde negen zetels. Magnette zat ook al rond de tafel met Ecolo. De groenen haalden drie zetels in Charleroi.

Bij de PTB is de appetijt echter niet groot om mee te besturen. De partij vreest het vijfde wiel aan de wagen te worden. Magnette verwacht ook niet dat ze toehappen. “Mijn gevoel? Dat ze het niet gaan doen”, zegt hij.

Maar met dit openlijke aanbod kan Magnette wel het beeld in stand houden van een PTB die niet wil besturen. Een beeld dat ook nog bij de parlementsverkiezingen in mei nuttig kan zijn.