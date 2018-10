Wallonië schort mogelijk wapenleveringen op na dood Saoedische journalist

Brussel - Wallonië sluit niet uit dat de uitvoerlicenties voor wapens naar Saoedi-Arbië worden opgeschort indien de betrokkenheid van het koninkrijk bij de dood van de journalist Jamal Khashoggi bewezen wordt. Dat verklaarde Waals minister-president Willy Borsus zondagmiddag op het televisienieuws van RTBF en RTL-TVi. De beslissing zal evenwel genomen worden in een overlegd kader met andere landen.

Wallonië steunt de Europese vraag naar een “ernstig en diepgaand” onderzoek. “En na overleg met een aantal Europese en niet-Europese landen gaan we ons standpunt bepalen in functie van de resultaten van dit onderzoek”, zei Borsus. Indien de feiten waarvan het Saoedische koninkrijk beschuldigd wordt, bevestigd worden, “is dat onaanvaardbaar”, aldus de Waalse minister-president. “Dat vereist een reactie en we sluiten een opschorting van de wapenleveringen niet uit.”

Wallonië kijkt onder meer uit naar het standpunt dat Duitsland zal innemen, verduidelijkte Borsus aan Belga. Zaterdagavond liet de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas op de ARD verstaan dat de Duitse regering wapenleveringen naar Saoedi-Arabië moeilijk zouden goedgekeurd worden zolang de vragen over dood van de journalist onbeantwoord blijven.

Belangrijkste klant

In 2017 was Saoedi-Arabië de belangrijkste klant van de Waalse wapenindustrie voor een totaalbedrag van 153 miljoen euro. Maandag overlegt minister-president Borsus met zijn partijgenoot en federaal minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Beiden MR-ministers vergezellen het vorstenpaar op zijn staatsbezoek aan Portugal. Nog in juni 2017 keurde de Kamer een resolutie over de relatie tussen België en Saoedi-Arbië goed, waarin de gewesten gevraagd geen uitvoerlicenties meer te verlenen voor Saoedi-Arabië. MR, die toen in Wallonië nog in de oppositie zat, stemde voor.