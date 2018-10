Visser haalt de vangst van zijn leven binnen op Donkmeer

Berlare - Een meerval van maar liefst 1,97 meter. Dat haalde amateurvisser Martin Christiaens zondag uit het Donkmeer in Berlare. Drie centimeter te kort om twee meter te zijn, maar wel het grootste exemplaar dat de man al ooit bovenhaalde.

“Ik kom tijdens het seizoen wekelijks vissen aan de Donk”, zegt Christiaens, die zelf in Zele woont. “Ik heb dit jaar al 46 grote vissen bovengehaald, maar zo groot als deze meerval waren die niet. Het is in de veertig jaar dat ik hengel de eerste keer dat ik zo’n joekel heb kunnen vangen.”

Martin had de meerval aan zijn haak zaterdag om 6.45 uur. “Vorig jaar ving ik er één die tien centimeter kleiner was. En vorige week eentje die twintig centimeter korter was. Ik vis nu twee jaar op meerval, dat is veel uitdagender dan bijvoorbeeld op karper of brasem. Het is momenteel de krachtigste vis op zoet water en je hebt er wel wat power voor nodig om die soort uit het water te halen.”

En het levert ook mooie kiekjes op. Martin gooide de meerval na het nemen van de foto terug in de Donk.