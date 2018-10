Vanhaezebrouck streng nadat Anderlecht teugels laat vieren: “Iedereen speelt nog te veel op zijn eiland”

Anderlecht maakte iets meer dan één helft indruk tegen Cercle Brugge, maar nadat het op een 4-0-voorsprong was gekomen zakte het ineens in elkaar. Groen-zwart scoorde twee keer op enkele minuten en kreeg ook erna nog grote kansen. Trainer Hein Vanhaezebrouck dacht er het zijne van: “Iedereen speelt nog wat te veel op zijn eiland.”

2-0 bij de rust en meteen na de koffie nog eens twee goals. Vanhaezebrouck had reden om gelukkig te zijn na 55 minuten spel in Anderlecht-Cercle Brugge. “Balbezit, flankwissels… Het was nog niet allemaal perfect, maar er zaten goeie dingen bij. Dan ga je tevreden de rust in. We spraken ook af scherp naar buiten te komen”, sprak hij achteraf bij Play Sports.

Maar die laatste 35 minuten bleken er te veel aan. Het werd 4-1, 4-2… en paars-wit ontsnapte een paar keer aan de 4-3. “Er was concentratieverlies”, analyseerde de hoofdtrainer van Anderlecht. “We incasseerden die eerste tegengoal, en geven op een kinderlijke manier een tweede weg. Dan slaat de nervositeit toe. We slagen er uiteindelijk wel in de controle over de match terug te krijgen, maar als je ziet hoe we in de laatste minuten nog grote kansen weggeven, dan zijn dat zaken die er echt uit moeten. Dat mag niet.”

“Zeker als je voorstaat mag je zoveel ruimte niet meer weggeven. De onderlinge dekking was niet perfect, dat is iets wat we nog moeten proberen verbeteren. Hoe dat komt? De spelers moeten meer verantwoordelijkheid durven pakken, elkaar aansturen… Dat ontbreekt nog. Iedereen speelt nog wat te veel op zijn eiland.”