“Keuze voor F-35 gemaakt, enkel nog bepalen hoe te communiceren”

De keuze voor het Amerikaanse gevechtsvliegtuig F-35 als vervanger van de verouderende F-16 is gemaakt, maar de regering - en meer bepaald premier Charles Michel - moet nog zien hoe de beslissing wordt uitgelegd, bij voorkeur als een Europese beslissing. Dat is zondag door Belga uit meerdere bronnen binnen de regering vernomen.

De federale regering startte in maart 2017 de selectieprocedure voor een nieuwe gevechtsvliegtuig. Aanvankelijk ging het om een contract van 3,6 miljard euro, met een waarde van 15 miljard euro voor de levensduur van het toestel dat op een veertigtal jaar geschat wordt. Twee regeringen antwoordden conform de regels van de aanbesteding: de Amerikaanse regering met de F-35 Lightning II van de Amerikaanse groep Lockheed Martin, en het Verenigd Koninkrijk met de Eurofighter van een consortium met ook Duitsland, Spanje en Italië.

Het Amerikaanse aanbod gold formeel tot 14 oktober, de dag van de lokale verkiezingen in ons land, maar werd volgens een betrouwbare bron met twee weken verlengd tot eind oktober. Na twee kernkabinetten, op 4 oktober en vorige week, beschikken de topministers over alle informatie om een onderbouwde beslissing te nemen. Meerdere regeringsbronnen laten verstaan dat de keuze reeds impliciet is gevallen voor de F-35. “De regering zoekt nog naar een formule om de Amerikaanse keuze uit te leggen”, verklaarden ze aan Belga, zonder met naam geciteerd te willen worden.