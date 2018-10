Vlaamse professor en vakbondsman aangeklaagd voor antisemitisme: “Kinderen in Gazastrook gekidnapt en vermoord voor hun organen”

De Vlaamse professor en ACOD-vakbondssecretaris Robrecht Vanderbeeken is aangeklaagd voor antisemitisme. Dat bevestigt Joods Actueel aan onze redactie. De klacht kwam er na een opiniestuk waarin de professor beweert dat Palestijnse kinderen in de Gazastrook vermoord worden om hun organen te stelen. Ondertussen eist een gemeenteraadslid van N-VA het ontslag van de vakbondsman. Zelf spreekt Vanderbeeken van een lastercampagne: “Ik geef kritiek op een misdaad, maar ik predik geen Jodenhaat.”

De bal ging aan het rollen toen VUB-professor Robrecht Vanderbeeken, tevens de nationaal secretaris voor Cultuur bij de vakbond ACOD, een opiniestuk schreef op de nieuwswebsite De Wereld Morgen. Israël vermoordt Palestijnse kinderen in de bezette Gazastrook om nadien hun organen te stelen, zo schreef hij oorspronkelijk. Een uitspraak die niet bij iedereen op bijval kon rekenen.

Lichamen zonder organen

Volgens Vanderbeeken gaat het Israëlische leger al maar driester te werk in hun geweld en moordpartijen tegen de Palestijnse burgers in de bezette Gazastrook. Ook jegens kinderen die er opgroeien of geboren worden. Niet alleen komen ze om bij het dagelijks geweld in de streek, ze worden welbewust vermoord. Hun lichamen worden vaak niet veel later met enkele organen minder teruggevonden. “Dat zijn geen onwaarheden”, zegt Robrecht Vanderbeeken aan onze redactie. “Het is aantoonbaar dat het leger kinderen vermoordt en dat teruggevonden kinderen organen missen, maar het klopt dat het causaal verband tussen de twee een insinuatie is. Daar zijn geen bewijzen van. Om die reden heb ik in overleg met de redactie het artikel aangepast.”

Al twee klachten neergelegd

Aangepast of niet, de harde taal van de VUB-professor was ook in zijn oorspronkelijke vorm niet onopgemerkt voorbij gegaan. Een “bezorgde burger uit Belsele”, zo schrijft het maandblad Joods Actueel, diende als eerste een klacht in. Hoofdredacteur Michael Freilich kreeg een kopie opgestuurd. “De man is niet Joods en komt ook niet uit Antwerpen”, verduidelijkt Freilich. “Maar hij vond de uitspraken van Vanderbeeken niet correct en maakte ons daarop attent. Terecht.”

Ook nu zijn opinie genuanceerd werd, blijft Freilich van mening dat de grens van kritiek op Israël overschreden is door Vanderbeeken. “Die man voelt een diepe haat voor Israël, een haat die hem blind maakt. Zo zijn er in Israël ook organisaties die Palestijnse kinderen helpen, omdat ze zelf niet voldoende medische zorgen kunnen krijgen in de Gazastrook. Het is niet omdat zijn artikel ondertussen is aangepast, dat Vanderbeeken niets strafbaar geschreven heeft. Dit gaat voor het gerecht komen en de man zal vermoedelijk een veroordeling oplopen.”

Het Forum der Joodse Organisaties zal een tweede klacht neerleggen tegen Vanderbeeken. Op de website van de overkoepelende organisatie staat te lezen dat Joden al van in de vroege middeleeuwen het slachtoffer zijn van dit soort antisemitische laster en mythevorming. “Als filosoof en wetenschapper zou Vanderbeeken hebben moeten weten dat hij niets anders doet dan het herhalen van honderden jaren oude antisemitische lasterpraat”, klinkt het. “Dat anno 2018 een academisch geschoolde vakbondsfunctionaris en onderzoeker aan de Universiteit Gent dit uit de middeleeuwen stammende antisemitisch gif onder de Vlaamse bevolking verspreidt is onvoorstelbaar en onaanvaardbaar.”

“Intimidatie”

Unia, de Belgische instelling voor gelijke kansen en tegen discriminatie, kon nog niet bevestigen, noch ontkennen dat een klacht werd ingediend. Ook Vanderbeeken heeft nog geen officiële melding gekregen. “Maar ik ben wel op de hoogte van de heisa. Al ben ik ook verrast: het opiniestuk dateert vanuit augustus en kaderde in een aankondiging voor een debat dat deel uitmaakt van een cultuurcampagne die we steunen vanuit ACOD. Daarnaast engageren we ons als vakbond ook voor een boycotcampagne van Eurosong dat volgend jaar plaatsvindt in Israël. Een geweldloze actie dus, om de misdaden in Gaza te bekritiseren. De klachten die nu worden ingediend, lijken meer op een strategie om de vakbonden te intimideren.”

Hoofdredacteur Freilich vindt dat nonsens: “Dat is een waanzinnige complottheorie. Dergelijke personen die zo’n uitspraken doen horen simpelweg niet thuis in een vakbond. De grootste slachtoffers van deze heisa zijn de Palestijnen zelf en Vanderbeeken doet de zaak nu meer kwaad dan goed.”

Of de professor en vakbondsman zelf verdere stappen zal ondernemen, is nog niet duidelijk. “We zullen dit intern bekijken en in overleg met het ACOD-bestuur kijken wat we kunnen doen. Een klacht indienen voor laster en eerroof behoort tot de mogelijkheden.”

Ondertussen werd een reactie toegevoegd door de redactie van De Wereld Morgen aan het artikel van Vanderbeeken. Het ging om een inschattingsfout, klinkt het op de opiniewebsite. “Door niet op te merken dat (...) een causaal verband wordt gesuggereerd tussen het kidnappen en vermoorden van kinderen door het Israëlische bezettingsleger en het verwijderen van organen voor transplantaties en dat dat causaal verband bewezen zou zijn.”