Trump ziet “misleiding en leugens” in verklaring dood Saoedische journalist

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich kritisch uitgelaten over de verklaring die Saoedi-Arabië gegeven heeft voor de dood van journalist Jamal Khashoggi. “Het is duidelijk dat er misleiding is geweest, en dat er leugens waren”, zo verklaarde hij zaterdagavond in een gesprek met The Washington Post, de krant waarvoor de journalist werkte.

De kritiek van Trump is opvallend, omdat hij in eerste reactie nog bevestigend had geantwoord op de vraag of hij de uitleg van Saoedi-Arabië geloofwaardig vindt. Riyad had zaterdag toegeven dat het betrokken was bij de dood van de journalist. De man zou volgens de Saoedische verklaring om het leven zijn gekomen bij een gevecht dat was uitgebroken op het consulaat in Istanboel.

Ondanks de verandering in toon, lijkt de Amerikaanse president niet van plan om de relaties met Saoedi-Arabië te herbekijken. In het gesprek met Washington Post omschreef hij het olierijke land als een “ongelooflijke bondgenoot”.

Trump sprak zich ook niet uit over de rol van kroonprins Mohammad bin Salman, die volgens sommigen de opdracht zou hebben gegeven om de kritische journalist uit de weg te ruimen. “Niemand heeft me gezegd dat hij verantwoordelijk is. Niemand heeft me gezegd dat hij niet verantwoordelijk is. We hebben dat punt nog net bereikt. Ik zou graag hebben dat hij niet verantwoordelijk is”, aldus Trump.

“Bullshit”

De officiële uitleg van Saoedi-Arabië heeft internationaal heel wat scep­tische reactie uitgelokt. Ook Karen Attiah, de eindredactrice van Khashoggi bij de Washington Post, heeft de uitleg als “bullshit” afgedaan. “En wij moeten geloven dat Mohammed Bin Salman hier niks over weet, ook al was zijn rechterhand hierbij betrokken, en kwam een ploeg van 15 mannen die binnen werden gevlogen met privévliegtuigen een consulaat binnen op buitenlandse bodem om dit uit te voeren? “, vroeg ze zich af op Twitter.