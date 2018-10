Parachute opent niet op 300 meter: jonge vrouw zwaargewond

In Temploux is een parachutiste zwaargewond geraakt. (themabeeld) - Shutterstock

In Temploux is een parachutiste zondag aan het eind van de middag zwaargewond geraakt, zo meldt het parket van Namen.

De jonge vrouw was op het vliegveld van het dorp vertrokken voor een solosprong. Haar parachute ging niet open op een hoogte van 300 meter. Gelukkig werkte haar reserveparachute wel, maar die kon haar val onvoldoende vertragen.

De vrouw van rond de 20 jaar oud, een vrij ervaren valschermspringster, werd meteen naar het CHR-ziekenhuis in Namen gebracht. Haar verwondingen zijn zwaar, maar haar toestand is stabiel en ze is buiten levensgevaar, preciseerde het parket.