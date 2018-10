Charleroi-fans laten zich horen na voetbalschandaal: “Bond is maffia” en “Mogi Bayat in de cel”

Ze hadden het aangekondigd en ze hebben woord gehouden. De fans van Charleroi hadden laten verstaan dat ze geen gehoor zouden geven aan de oproep van de Belgische voetbalbond, om spandoeken of gezangen met betrekking tot de scheidsrechters te verbieden. En dat ze meenden, werd snel duidelijk. Eerst weerklonk de aangekondigde “Union Belge Maffia”, daarna werd ook Mogi Bayat op de korrel genomen. “Mogi au cachot”, luidde het. Opmerkelijk, want de opgepakte makelaar is de broer van Charleroi-manager Mehdi Bayat.