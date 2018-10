Berlijn, Parijs en Londen eisen samen “dringend duidelijkheid” over dood Khashoggi

Er is “een dringende nood aan duidelijkheid” over de omstandigheden waarin Jamal Khashoggi in het consulaat in Istanboel om het leven kwam. Dat hebben Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland laten weten in een gezamenlijke reactie op de dood van de Saoedische journalist.

De drie landen stellen dat de Saoedische verklaring “ondersteund moet worden met feiten om als geloofwaardig te worden beschouwd. Meer inspanningen zijn nodig en worden verwacht om de waarheid op een begrijpelijke, transparante en geloofwaardige manier vast te stellen.”

“Het bedreigen, aanvallen en doden van journalisten is in alle omstandigheden onaanvaardbaar”, zo wordt nog benadrukt. “Niets kan deze dood rechtvaardigen en we veroordelen het in de sterkst mogelijke bewoordingen. Het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid zijn topprioriteiten voor Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.”

Khashoggi verdween op 2 oktober toen hij in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel papieren in orde liet brengen. Het Saoedische regime gaf pas afgelopen vrijdag toe dat de journalist om het leven kwam bij een “dodelijk gevecht” in het consulaat. Maar de officiële uitleg van Saoedi-Arabië heeft internationaal heel wat scep­tische reactie uitgelokt.