Zwaar geval van agressie in Mechelse gevangenis: vier cipiers gewond

Mechelen - De gevangenis van Mechelen is zondag opgeschrikt door een zwaar geval van agressie. Er vond een opstootje plaats tussen twee gevangen, maar een gedetineerde ging om een onduidelijke reden meerdere cipiers fysiek te lijf. Drie van hen werden naar het ziekenhuis gebracht met lichte verwondingen, een vierde trok nadien nog zelf naar het ziekenhuis voor verzorging.

Het incident vond zondag plaats rond 18.30 uur: het ging om een opstootje tussen twee gedetineerden, bevestigt woordvoerder Dirk Van de Sande van de Mechelse politie. Vier cipiers die tussenbeide trachtten te komen, raakten daarbij lichtgewond. Volgens onze informatie duurde het enige tijd voor de agressieve gedetineerde in bedwang kon gehouden worden. Ook de politie werd opgetrommeld, waarna de gedetineerde in een aparte strafcel werd geplaatst.

Het Gevangeniswezen bevestigt het geval van zware agressie. “Drie cipiers zijn voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis”, zegt woordvoerder Olivier Michiels. “Ze zijn lichtgewond. Ook een vierde cipier trok nadien op eigen initiatief naar het ziekenhuis.”

De rust in de gevangenis zou intussen teruggekeerd zijn, de twee gedetineerden die voor oproer zorgden, zitten in aparte cellen.

Personeeltekort

Volgens de liberale vakbond VSOA is het incident een rechtstreeks gevolg van een personeelstekort in de Mechelse gevangenis. “De gevangenen zijn gefrustreerd omdat er, door het tekort aan personeel, activiteiten wegvallen”, zegt secretaris Eddy De Smedt. “Het gevecht van vandaag startte omdat een gevangene kwaad was dat hij maar één wandeling kreeg in plaats van twee.”

Het personeelstekort is volgens De Smedt al langer een probleem. “Ook morgen zullen er volgens de planning acht mensen te weinig zijn”, zegt hij. Volgens De Smedt licht een van de vier cipiers nog steeds in het ziekenhuis.

Het personeel van de gevangenis zou een actie overwegen die kan gaan van het draaien op zondagsbezetting tot een volledige staking. Daarover is volgens het VSOA nog geen duidelijkheid.