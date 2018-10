Scheldtirade van racistische man tijdens vlucht gefilmd: “Domme, lelijke koe”

Tijdens een Ryanair-vlucht vanuit Barcelona richting Londen kreeg een zwarte vrouw een racistische scheldtirade over zich heen van een medepassagier. De man eist onder meer dat de bemanning “haar op een andere plek zet”. Een andere passagier op de vlucht kon het incident filmen, de beelden zorgen ondertussen voor veel ophef op sociale media. Ook Ryanair zelf reageerde al op het gebeuren.

Het incident vond plaats op vlucht FR9015 van Ryanair, het vliegtuig vloog van Barcelona naar Londen. Op de beelden, die een passagier kon filmen, is te zien hoe een man gefrustreerd raakt door de passagier die - met nog een stoel ertussen - naast hem komt zitten: een zwarte vrouw van middelbare leeftijd.

Terwijl andere passagiers nog druk bezig zijn met instappen en het opbergen van hun bagage, start de man zijn scheldtirade. Hij wil niet naast een “ugly black bastard” zitten en dreigt ermee haar naar een andere plek te duwen als de bemanning haar niet zelf een andere stoel aanwijst. Als de 77-jarige vrouw zichzelf op rustige wijze tracht te verdedigen, onderbreekt hij haar meteen door te zeggen dat ze moet zwijgen. “Praat niet tegen mij in een buitenlandse taal”, roept hij. “Domme, lelijke koe.”

De man die achter de twee zit, kan het gescheld niet meer aanhoren en leunt over de zetels om de angstige vrouw te beschermen. “Dit is niet nodig, stop ermee”, klinkt het. Nog enkele andere passagiers trachten in te grijpen door de man aan te manen kalm te blijven, tevergeefs.

“Politie op de hoogte”

Pas als een steward van de vliegtuigmaatschappij tussenbeide komt én de vrouw een andere plaats toekent, keert de rust terug. En net daar knelt het schoentje: heel wat mensen reageren erg misnoegd op de reactie van Ryanair. Volgens hen is het niet de vrouw maar net de scheldende man die naar een andere plaats moest verkassen, of zelfs van de vlucht gezet moest worden.

Op Twitter kwam niet meer dan een kort bericht van de lagekostenmaatschappij als reactie op het voorval: “We zijn op de hoogte en we hebben de politie van Essex ingelicht.”

Statement: We are aware of this video and have reported this matter to Essex Police — Ryanair (@Ryanair) October 21, 2018

50 jaar getrouwd

De dochter van het slachtoffer liet in een reactie aan nieuwswebsite The Huffington Post weten dat de discussie om iets banaals was begonnen: haar moeder kon door haar artritis niet snel genoeg de weg vrijmaken voor de man die zijn op zijn stoel aan het raam wou gaan zitten, daardoor werd hij razend. “Mijn ouders waren meer dan vijftig jaar getrouwd”, vertelt de dochter nog. “Omdat ze sinds de dood van mijn vader erg depressief is, wilde ik haar opvrolijken met deze reis. Maar ik vlieg nooit meer met Ryanair.”