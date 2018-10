Negentigtal mensen zonder papieren bezetten leeg gebouw in Molenbeek

Brussel -

Het collectief “La Voix des sans-papiers”, dat een 90-tal mensen zonder papieren helpt in afwachting van hun regularisering, is uit een vroeger internaat in Vorst vertrokken en met de sans-papiers naar een leegstaand gebouw in de Vandenboogaerdestraat in Sint-Jans-Molenbeek verhuisd, zo heeft het collectief op Facebook gemeld.