Geen wapenexport meer vanuit Duitsland naar Saoedi-Arabië na verdachte dood journalist

Het is uitgesloten dat Duitsland in de huidige omstandigheden nog wapens gaat uitvoeren naar Saoedi-Arabië, zo heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel zondagavond laten verstaan. Merkel reageert daarmee op de wereldwijd kritische onthaalde verklaring van Saoedi-Arabië over de dood van journalist Jamal Khashoggi.

Het exporteren van Duitse wapens naar Riyad zal niet kunnen plaatsvinden “in de toestand waarin we ons momenteel bevinden”, zo liet Merkel na een bijeenkomst van het CDU-partijbestuur in Berlijn optekenen. Volgens Merkel moet eerst meer duidelijkheid komen over de omstandigheden van Khashoggi’s dood. Alle informatie ligt nog niet op tafel en de verantwoordelijken hebben zich nog niet moeten verantwoorden, zo benadrukte ze.

Merkel bevestigt daarmee de beleidslijn die eerder al door minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas was geopperd. Maas had zaterdag in een interview met de televisiezender ARD gezegd dat hij zich niet kan inbeelden dat nieuwe wapenleveringen naar Saoedi-Arabië zouden goedgekeurd worden zolang de vragen over dood van de journalist onbeantwoord blijven.

Het exporteren van wapens naar Saoedi-Arabië vormt in Duitsland al langer het onderwerp van debat, onder meer als gevolg van de Saoedische betrokkenheid bij de burgeroorlog in Jemen. De huidige regering had daarom nog geen nieuwe afspraken gemaakt over leveringen aan Saoedi-Arabië. Maar deals die eerder al in gang waren gezet, konden wel gewoon doorgaan.

Ook Frankrijk en UK klare taal

Er is “een dringende nood aan duidelijkheid” over de omstandigheden waarin Jamal Khashoggi in het consulaat in Istanboel om het leven kwam. Dat hebben ook Frankrijk en Groot-Brittannië laten weten in een gezamenlijke reactie op de dood van de Saoedische journalist.

“Het bedreigen, aanvallen en doden van journalisten is in alle omstandigheden onaanvaardbaar”, zo wordt nog benadrukt. “Niets kan deze dood rechtvaardigen en we veroordelen het in de sterkst mogelijke bewoordingen. Het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid zijn topprioriteiten voor Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.”

Ook Wallonië steunt de Europese vraag naar een “ernstig en diepgaand” onderzoek. “En na overleg met een aantal Europese en niet-Europese landen gaan we ons standpunt bepalen in functie van de resultaten van dit onderzoek”, zei Willy Borsus. Indien de feiten waarvan het Saoedische koninkrijk beschuldigd wordt, bevestigd worden, “is dat onaanvaardbaar”, aldus de Waalse minister-president. “Dat vereist een reactie en we sluiten een opschorting van de wapenleveringen niet uit.”

Saoedische Buitenlandminister noemt dood “enorme fout”

De dood van de kritische Saoedische journalist Jamal Khashoggi was een “enorme fout” en de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, zullen zich moeten verantwoorden. Dat heeft de Adel al-Jubeir, de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, zondag verklaard in een interview met de Amerikaanse zender Fox News. De minister kon geen verklaring geven voor het verdwijnen Khashoggi’s lichaam.

Al-Jubeir benadrukt dat niemand van de mensen die door Riyad verantwoordelijk worden geacht voor Khashoggi’s dood, banden heeft met de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. “Deze operatie was een schurkenoperatie”, zo luidt de uitleg. Dit was een operatie waarbij individuen hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden overschreden”, aldus de minister.