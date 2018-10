De vrouw die Veljkovic hielp witwassen: vriendin van makelaar is enige vrouw in de cel in ‘Operatie Propere Handen’

Of ze geen bankrekening voor hem kan openen in Belgrado “om zijn ouders te ondersteunen”? Marija ­Bogojevska, de Antwerpse vriendin van makelaar ­Dejan Veljkovic, doet het in 2017 zonder verpinken. In maart 2018, blijkt uit een afgeluisterd telefoon­gesprek met haar moeder, is er het besef dat ze ongewild meedraait in een criminele witwascarrousel. En zo is ze – tussen acht mannelijke kopstukken – de enige aangehouden vrouw in Operatie Propere Handen.