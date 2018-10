De Smurfen worden zestig. Zijn het nu nazi’s, hippies, communisten of zombiehomo’s?

De Smurfen smurfen morgen zestig jaar. Toen geboren uit een spraakver­warring van Peyo, nu bijna pensioengerechtigd en nog even rimpelvrij en ­onschuldig. Of net niet? De blauwe Belgische ventjes onderhielden ­generaties kinderen, maar ook tal van filosofen en complotdenkers. Zij zien in de Smurfen communisten. Of racisten. Of antifeministen. Want honderd mannen en één vrouw, dat is bizar. En lijkt Grote Smurf niet sprekend op Karl Marx?