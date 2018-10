Vlaanderen moet in het buitenland op zoek gaan naar verpleegsters

Om de grote vraag naar zorg- en welzijnswerkers op te vangen, moet Vlaanderen op zoek naar personeel in landen waar er een overschot is. Onder meer Spanje en Turkije en zelfs de Filipijnen komen in aanmerking. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) schakelt de VDAB in om geschikte kandidaten te vinden.

De komende tien jaar moet de zorgsector elk jaar op zoek naar 46.000 nieuwe zorgverleners om het personeel dat met pensioen gaat op te vangen. En om die vraag op te vangen, volstaat het volgens de Vlaamse Zorgambassadeur Lon Holtzer niet om alleen in te zetten op meer studenten in zorgopleidingen, of op omscholingen van mensen die een tweede loopbaan in de zorg ambiëren. De Zorgambassadeur werkte voor Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen daarom een actieplan uit.

Werkkrachten zoeken in het buitenland is daarin een van de prioriteiten. De VDAB moet zoeken naar verpleeg- en zorgkundigen in landen waar ze een overtal hebben. Buurlanden Luxemburg en Frankrijk komen in aanmerking, maar ook Spanje en Turkije. En het stopt niet aan de Europese grens. Holtzer kijkt zelfs naar Canada, Australië en eventueel de Filipijnen, waar private rekruterings­bedrijven tot enkele jaren geleden naar personeel speurden voor Belgische zorginstellingen. “Het moet een win-winsituatie zijn. We gaan geen verpleegkundigen halen waar er ook een tekort is.”

Taalkennis

Buitenlanders zullen zich in het Nederlands moeten kunnen behelpen. “Je kan geen verpleegkundige zijn als je de taal niet spreekt”, beklemtoont Holtzer. De VDAB moet zorgen voor taalcursussen. Samen met erkenningscommissie NARIC zal de dienst ook nagaan hoe buitenlandse diploma’s vlot erkend kunnen worden.

De Unie van Verpleegkundigen (AUVB) beschouwt de zoektocht naar buitenlandse werkkrachten als een noodoplossing. Er zijn nu eenmaal veel openstaande vacatures. “Maar die taalbarrière is toch niet gemakkelijk weg te werken”, vertelt secretaris Wouter Decat. “Om de kwaliteit van de zorg te garanderen, zal veel geld nodig zijn.” Vakbond LBC-NVK stelt zich vragen bij de haalbaarheid van het actieplan. “We begrijpen de noodzaak, maar even een taalbad en het is opgelost? Zo gemakkelijk gaat dat niet”, klinkt het.

Zorgopleiding

“Met buitenlandse werkkrachten alleen zullen we het niet redden”, weet Holtzer. “Maar zinloos is de piste niet. Er zijn voldoende voorbeelden van Filipijnse verpleegkundigen die met succes de stap gezet hebben.” De AUVB en LBC-NVK zien andere, efficiëntere pistes. Een daarvan is jongeren warm maken voor een zorgopleiding. Concreet willen ze bijvoorbeeld 14-jarigen uit alle onderwijsrichtingen laten kennismaken met een zorgjob. Dat moet er op langere termijn voor zorgen dat er voldoende jongeren kiezen voor een zorgopleiding. “Het studentenaantal in alle bacheloropleidingen is dit jaar met 3 procent gedaald”, zegt Holtzer. Inzetten op de jeugd is volgens haar cruciaal, maar als het economisch goed gaat verliezen zorgopleidingen nu eenmaal aan populariteit. Pas als het minder gaat, kiezen ­studenten voor een opleiding met hoge werkzekerheid zoals verpleegkunde.