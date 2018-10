Gezocht: proefkonijnen met een lijfgeur

Er is goed nieuws voor mensen met een sterke okselgeur. Onderzoekers van de UGent menen een remedie te hebben die de bestaande deodorants ­overbodig maakt. Cosmetica­fabrikanten mogen alvast ­beginnen te zweten, gelooft bio­ingenieur Chris ­Callewaert.

“We zijn op zoek naar mensen tussen 18 en 65 jaar met een okselgeur die sterker is dan normaal”, luidt de oproep op de website van de Universiteit Gent. Daar start een klinische studie waarin Callewaert, tot in de VS bekend als Dokter Oksel, een duurzame remedie tegen okselgeur wil testen. Verwacht geen tijdrovende opdrachten: u krijgt een bus deodorant mee naar huis. Daarin geen artificieel geurtje, maar bacteriën.

“Okselgeur wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door bacteriën”, zegt Callewaert. “Zelfs mensen die zich vaak wassen, hebben soms een sterke lijfgeur. Dat komt door een hoge concentratie aan corynebacteriën onder hun oksels.” Er zijn ook ‘goede’ bacteriën – staphylococcen – die geen geur veroorzaken en de corynebacteriën neutraliseren. Callewaert vond een manier om de goede bacteriën te vatten in een spray. Deze “probiotische deodorant” verandert de bacteriële samenstelling onder onze oksels en bestrijdt zo de geur.

Okseltransplantie

Callewaert ontdekte de mogelijkheden van staphylococcen enkele jaren geleden. Aanvankelijk transplanteerde hij de goede bacteriën naar mensen met een sterkere okselgeur. “Het was zeer succesvol, maar na enkele maanden gingen de proefpersonen terug naar af.” Iedere keer opnieuw een transplantatie uitvoeren bleek te omslachtig.

Met zijn spray hoopt Calle­waert een gebruiksvriendelijke oplossing gevonden te hebben. Volgens hem kampt 2 tot 5 procent van de mensen met een sterke okselgeur. Klassieke deo’s pakken het probleem niet aan. “Ze maskeren de zweetgeur of doden kortstondig de bacteriën. Onze spray moet de samenstelling in de oksel op lange termijn veranderen. Uiteindelijk nemen de goede bacteriën het over.”

De studie zoekt nog tientallen vrijwilligers. Een achtkoppig panel beslist of de deelnemers echt een sterke okselgeur hebben. “Wij leggen hen een bacterie- en een geurstaal voor. Zij geven een score tussen bijzonder onaangenaam tot lekker geurend.”

Eerdere resultaten beloven het beste. De okselgeur verdween tot een maand na gebruik van het nieuwe middel. Callewaert gelooft dan ook rotsvast in zijn wereldprimeur. “We willen de probiotische deodorant op de markt brengen.”