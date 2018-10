Priester wordt onwel na mis op tv en sterft

Berlare - De pastoor van Berlaar Eric Thielemans (68) had zondagochtend nog de tv-mis verzorgd op Eén, maar werd daarna plots onwel. ­Later op de dag overleed hij. Al enkele ogenblikken nadat de camera uitging, bleek dat er iets mis was.

“Hij zei dat het leek alsof er iets in zijn rug was geschoten en hij kon zijn benen niet meer bewegen”, zegt Wim Soons, die meespeelde in de jongerenband tijdens de misviering. Ook Berlaars burgemeester ­Walter ­Horemans (CD&V) is zwaar onder de indruk. “We hebben jarenlang onze pollekes gekust omdat we zo’n vitale en enthousiaste pastoor hadden.”