Politie zet mes in premies, wel loonsverhoging

Het controversiële premiestelsel bij de politie wordt afgebouwd. Nieuwe politierekruten krijgen vanaf volgend jaar minder toelagen, maar meer loon.

Tal van politiemensen hebben nu recht op een extra premie op basis van de taken die ze uitvoeren. In totaal gaat het over tientallen extra’s, die in sommige gevallen tot duizenden euro’s kunnen opleveren en volgens het ­Rekenhof en het Co­mité P risico van misbruik in zich dragen.

In totaal verdwijnen negentien toelagen. In ruil zien politiemensen hun basisloon verhoogd tot het niveau van gelijkaardige openbare functies. De fe­derale regering zet 6,5 miljoen euro opzij om het nieuwe systeem vanaf juli volgend jaar uit te rollen.