Alleen Australiërs, Zwitsers en Amerikanen zijn rijker dan Belgen

We zijn met z’n allen rijker geworden. Het jaarlijkse Global Wealth Report van Credit Suisse berekende dat de wereldburger in 2017 gemiddeld 54.800 euro bezat, een stijging met 3,6 procent tegenover een jaar eerder. Grote delen van Zuid-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië scoren ver onder dat gemiddelde, terwijl de Westerse landen en China het goed doen. De Belg moet met een gemiddeld vermogen van 272.000 euro enkel Zwitserland, Australië en de VS laten voorgaan.