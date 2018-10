“Extreem gevaarlijke storm” op weg naar Mexico

Mexico zet zich schrap voor de komst van Willa, een tropische storm die intussen is uitgegroeid tot categorie 4 (op een schaal van 5), met windsnelheden tot 220 kilometer per uur. Het Amerikaanse orkaancentrum (NHC) heeft het over “een extreem gevaarlijke” storm.

Willa zou dinsdagnamiddag of -avond aan land gaan, aan de westkust van Mexico. Er worden hevige windstoten en veel regen verwacht. De kracht is “potentieel dodelijk”, waarschuwt het NHS.

Ook in toeristisch gebied

De Mexicaanse regering heeft een grote zone, van het Playa Pérula tot Bahia Tepehuayas, onder verhoogd toezicht geplaatst. Het gebied is ook bij toeristen populair.

Na Willa is trouwens nog een tropische storm onderweg: Vicente, die zich ten zuidoosten van Acapulco bevindt. Die is wel minder krachtig, met windsnelheden tot 85 kilometer per uur, en zou mogelijk nog verder afzwakken.