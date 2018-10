Crisis in Lokeren met laatste plaats, maar Maes krijgt nog (minstens) een week

Het is vijf voor twaalf op Daknam. Na een nieuwe nederlaag staat Lokeren op een gedeelde laatste plaats met amper vijf punten. Crisis op Daknam dus. Trainer Peter Maes zit volgende week nog op de bank tegen Oostende, maar wat als het opnieuw misloopt?

De heimwee naar de gloriejaren onder het bewind van Peter Maes I is groot in Lokeren. Als dan ook nog eens de resultaten uitblijven, zwelt de kritiek aan. Tegen Antwerp werd zaterdag al voor de achtste keer in elf matchen verloren dit seizoen. Vooral de verdedigende aanpak van Maes roept vragen op, waardoor Lokeren al een heel seizoen offensief onmondig is.

Gisterenmiddag zat voorzitter Roger Lambrecht gewoontegetrouw samen met zijn trainer. “We gaan nog een weekje voort”, zei de 87-jarige voorzitter achteraf. Het moge duidelijk zijn: deze situatie kan zelfs voor Maes niet eeuwig blijven duren. Want intussen snuffelt Lokeren wel al voorzichtig de markt af naar potentiële opvolgers, evenwel zonder concrete contacten te leggen.

Harde klappen

Na een uitstekende Play-off 2 wilde Maes dit seizoen stappen zetten. Toch wil het maar niet lukken. Als je na elf speeldagen amper één keer kon winnen, slechts vijf punten telt en op een gedeelde laatste plaats staat, is er iets grondig mis. Trainer Maes, die voor de vragenronde de persconferentie verliet met darmklachten, weigert zelf de handdoek in de ring te gooien.

“Dit team kan overleven”, sprak hij. “Daar ben ik van overtuigd. Als team hebben wij een goede match gespeeld, maar we hebben te weinig momenten gehad waarop we het verschil konden maken. Mijn spelers hebben naar vermogen gevoetbald. Ik zie een team dat nog altijd knokt en als ploeg voetbalt. Maar het zijn harde klappen wanneer je geen punten pakt.”