COMMENTAAR. Een uitgebreid netwerk heb je ook om het af en toe tegen de schenen te schoppen, omdat je als journalist je job doet

“Mijn klankbord? Daar staat het,” zei journalist Hugo De Ridder in zijn laatste interview met deze krant. Hij wees naar een hele reeks rouwkaartjes van prominente CVP’ers. Ze zeiden niets meer terug, nadat ze decennialang van De Ridder een van de best geïnformeerde journalisten van het land gemaakt hadden. De Ridder was de chroniqueur van politieke tijden die al even definitief voorbij waren. Niemand kan de politiek in dit land in het laatste kwart van de vorige eeuw echt begrijpen zonder zijn boeken te lezen.