VIDEO. Zo, die past: brug probleemloos onder sporen geplaatst

Het huzarenstukje is geklaard: de tunnel ligt onder de sporen. De afwerking vindt de komende maanden plaats. Foto: vkk

Kortrijk - De plaatsing van een tunnel onder de spoorweglijn Kortrijk-Brugge ter hoogte van Kortrijk Weide dit weekend is verlopen zoals gepland. “We zijn voldaan, maar versleten”, zegt werfleider Johan Clarysse van de firma Stadsbader.

Hij bleef bijna de hele tijd ter plaatse. “De tunnel van 9.000 ton moest onder de spoorweg raken in één weekend en dat was toch een heel karwei. Hij werd opgevijzeld en ter plaatse geduwd. Alles verliep zoals gepland. Al ging het ene werkje wat vlugger dan het andere. Het eindschema is gehaald.”

De ploegen van Infrabel waren zondagavond laat klaar met de aanpassing van de sporen. De afwerking van de tunnel gebeurt in de komende maanden. Er moet onder meer nog een hoogteverschil wordt overbrugd van vier meter. Dat gebeurt met trappen en een rolband voor de fietsers.

De tunnel ligt tussen het nieuwe zwembad van Kortrijk en de fuifzaal Depart. De werken werden door de Kortrijkse oppositie in vraag gesteld, net zoals de kostprijs van 1,6 miljoen euro. De stad Kortrijk betaalt twee derde daarvan.