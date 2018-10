Zo verliep de inval op Anderlecht: GSM en paspoorten afgeven

De Anderlecht-fans hielden het zondag beschaafd tegenover ref Christophe Dierick, maar in het stadion was het Belgische voetbalschandaal rond makelaars Bayat en Veljkovic ook gespreksthema nummer één.

Twaalf dagen geleden viel het parket ook binnen op de burelen van Anderlecht, net als bij negen andere eersteklassers. Daar zijn standaardprocedures voor. Alleen verliep het bij paars-wit toch met iets meer machtsvertoon. De speurders kwamen ’s morgens toe op het oefencomplex. Er waren toen een tiental administratieve medewerkers aanwezig. Die moesten allemaal hun gsm en paspoort afgeven. Ze mochten niemand verwittigen en moesten gewoon wachten. Vier mensen moesten de speurders ook extra uitleg verschaffen. ­Didier Desmet van de informaticadienst kon hen toegang verlenen tot computers, terwijl de ondertussen ontslagen secretaresse Katharine Viaene, financieel directeur Gert Boutsen en adviseur Bert Van der Auwera hen wegwijs moesten maken in bepaalde dossiers. Echte ondervragingen waren dat niet, het was eerder toelichting geven. Operationeel manager Jo Van Biesbroeck was die dag niet aanwezig en na drie uur was de inval voorbij.

’s Ochtends was toen trouwens ook al gewezen manager Herman Van Holsbeeck meegenomen door het parket. Bij hem waren ze thuis om 5.15 uur binnengekomen en ook daar werd gezocht naar dossiers. Van Holsbeeck verleende zijn medewerking en mocht ’s avonds al zonder voorwaarden naar huis.