Toch nog kopzorgen voor Anderlecht: blessure voor Dimata en straf voor Vranjes

Het was de allereerste hattrick uit zijn profcarrière. Landry Dimata (21) schonk zichzelf en Anderlecht vertrouwen tegen een zwak Cercle. Na de ­crisisweken evolueert paars-wit duidelijk naar een basiselftal met maar één diepe spits. Daarbij krijgt Dimata de voorkeur op Santini, maar na zijn derde goal liep de Brusselaar een verrekking op en wellicht raakt hij niet fit voor Fenerbahçe donderdag. Doodjammer.

Velen vonden Landry Dimata al niet goed genoeg meer voor Anderlecht. Jan Mulder riep het luidop, Marc Degryse had zijn twijfels… De jonge spits had na een goed begin met vijf goals bij RSCA plots 641 minuten (!) niet meer gescoord. Hij worstelde met zichzelf.

“Ach, ik ken 500 voormalige ­Anderlecht-spelers die zulke dingen zeggen”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “Ik was er altijd van overtuigd dat Landry zou terugkeren. Ik vond hem tegen Zulte Waregem al goed, met goeie looplijnen. Landry gaf toen onze eerste goal aan, maar leed ook een paar keer dom balverlies. Dat soort domme acties onthouden de mensen van een aanvaller die niet scoort. Ik heb hem gezegd dat die zaken uit zijn spel moesten en hij pikte het op.”

Dimata hervond zijn vertrouwen wel bij Jong België, want deze week kwalificeerde de spits de Belgische beloften voor het EK nog met twee goals tegen Zweden. In die kwalificatiecampagne trof de Belgische Congolees maar liefst zeven keer raak. Hein wilde dat wel relativeren. “Bij Jong België krijgt hij meer ruimte. Bij ­Anderlecht moet Landry ­onder druk leren voetballen.”

Nu, van Cercle kreeg de aanvaller ook wel heel veel tijd en ruimte, maar hij maakte het wel perfect af. ­Dimata en Santini zitten nu elk aan acht goals – samen met Trossard zijn ze Belgisch topschutter – maar van het koningskoppel is geen sprake meer. Santini zit tegenwoordig gewoon op de bank, want Vanhaezebrouck verkiest terecht de creativiteit van Bakkali achter de diepe spits.

“We zullen nog wel een keer met die twee spitsen spelen, hoor. Ik heb nu twee aanvallers met acht goals na elf matchen, mij hoor je niet klagen. Dimata zullen we donderdag tegen Fenerbahçe en zondag tegen Eupen wellicht zelfs moeten missen, want hij viel uit met een hamstringblessure.”

Velen dachten dat de spits zich blesseerde bij het vieren van zijn derde treffer met Amuzu. Meteen daarna vroeg Dimata om een wissel, maar blijkbaar liep hij een verrekking op bij het schieten op doel.

“Doodjammer”, sakkerde Van­haezebrouck. “Want om Europees nog te kunnen overwinteren, moeten we in de volgende twee matchen tegen Fenerbahçe minstens vier op zes halen en ­Dimata zat net in de flow.” Dus toch kopzorgen en er waren er nog.

Vranjes gestraft

Opvallende afwezige bij Anderlecht: Ognjen Vranjes. Voor de tweede match op rij zat de Bosniër niet eens in de kern. Tegen Zulte Waregem werd nog gezegd dat hij lichtgeblesseerd was, gisteren zei Vanhaezebouck: “De afwezigheid van Vranjes heeft niets met een blessuren te maken. Meer zeg ik daar niet over.”

Blijkbaar zit de verdediger een sanctie uit. Tegen Dinamo Zagreb (0-2-verlies) liet hij zijn ploeg in de steek door een oerdomme rode kaart te pakken. Dat was zijn derde uitsluiting bij RSCA op drie maanden tijd en dat is te veel. Nu lijkt hij dus even op de blaren te moeten zitten. Donderdag tegen Fenerbahçe is Vranjes sowieso nog geschorst.