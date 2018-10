Hoe nieuwe coach Jess Thorup bij AA Gent van losers winnaars maakte in acht dagen

Acht werkdagen had de nieuwe Deense coach van AA Gent Jess Thorup er opzitten voor de trip naar Oostende. In die korte tijd vormde hij de Buffalo’s om van een weerloze bende die zich door Racing Genk met 1-5 liet afslachten naar een groep winnaars die een weliswaar zwak Oostende met 0-4 afdroogde. Van losers naar winnaars in acht dagen: hoe doe je dat?