Real-coach krijgt in Clasico laatste kans maar speculaties over opvolger zijn al volop bezig

Na amper vier maanden ligt Julen Lopetegui (52) al bijna buiten bij Real Madrid. Wat zijn vel nog kan redden? Een zege of knalprestatie in de Clasico, op het veld van Barcelona. Tja, begin er maar aan.

Vier nederlagen in vijf duels – tegen Sevilla, CSKA Moskou, Alaves en nu ook Levante. Een 14 op 27 in de competitie – de slechtste start sinds 2002. Een periode van 481 minuten zonder goal – net geen record. Ja, de mot zit erin bij Real Madrid. En de trainer heeft, zoals steeds, de boter gegeten.

Julen Lopetegui was al niet de populairste, sinds hij als Spaans bondscoach vlak vóór het WK aankondigde dat hij ná het WK naar Bernabeu trok. Chaos en een storm van kritiek volgden, een dag later zijn ontslag. Nu, na vier maanden in de hoofdstad, heeft de 52-jarige Bask nog meer criticasters dan voorheen. De legendarische Zinédine Zidane opvolgen, die drie Champions Leagues op rij won, blijkt geen pretje/sinecure.

Is dan alles zo slecht? De cijfers zeggen van niet. Real heeft meer balbezit dan rivaal Barcelona (63,9% versus 62,1%), schoot amper twee keer minder naar doel (155 versus 157), kreeg amper drie schoten meer tegen (82 versus 79) en ook het passingpercentage (89,6% versus 90%) is zo goed als gelijk. Maar de resultaten vallen wel zwaar tegen.

Post-Ronaldo

In het post-Ronaldo-tijdperk mist De Koninklijke efficiëntie. Terwijl de Portugees bij Juve steeds vlotter scoort – hij maakte zaterdag zijn vijfde – sputtert de doelpuntenmachine in Madrid.

Linksachter Marcelo trof zaterdag eindelijk nog eens raak, dat was acht uur lang geen enkele ploegmaat gelukt. Maar de 33 overige doelpogingen leverden Real weer geen goal op. Dat komt ervan als je Ronaldo niet afdoende vervangt. Lopetegui kreeg geen Hazard en doet het met mannen als Vazquez en Diaz en jonkies Ceballos en Vinicius. Bale en Benzema begonnen goed aan het seizoen, maar zijn weggedeemsterd.

Tegelijk wordt erop los geklungeld achterin, dit keer was het wereldkampioen Varane die twee goals (waaronder een penalty) weggaf. Thibaut Courtois stond erbij en keek ernaar. Hij haalde opgelucht adem toen een derde goal werd afgekeurd voor buitenspel. “Hij is niet de muur die men verwachtte”, schreven ze bij AS. Maar met een defensie zo lek als een zeef is het momenteel geen cadeau om Courtois te zijn.

Gesprek met Perez

Volgens de Spaanse kranten is de positie van Lopetegui nu al onhoudbaar. Zelf lijkt hij zich van geen kwaad bewust. “Een ontslag? Dat is het laatste waaraan ik denk”, zei hij na de match. “Sterker nog, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Ik voel me gemotiveerder dan ooit. Vroeg of laat gaan die ballen erin.” Beter vroeg, want voorzitter Florentino Perez nam hem zaterdag een kwartier apart en vroeg een onmiddellijke reactie. Dan heeft hij het niet over het Champions League-duel tegen Viktoria Plzen, morgen in eigen huis. Wél over de Clasico van komende zondag, in Barcelona. Daar verliezen en Lo-petegui’s verhaaltje is allicht uit.

Conté en twee ex-spelers al genoemd

De speculaties over zijn vervanger zijn alvast begonnen. Terwijl ze er in Italië zeker van zijn dat Antonio Conte (49, foto) een telefoontje kreeg, schuiven ze in Spanje twee oud-spelers naar voor.

Enerzijds Santiago Solari, nu trainer van Real Madrid Castilla. De 42-jarige Argentijn zou net als Zidane in 2016 de stap kunnen zetten van de B-ploeg naar de A-ploeg. Anderzijds Guti. De 41-jarige Spanjaard verliet deze zomer de jeugd van Real om assistent bij Besiktas te worden. Maar als Lopetegui deze week blijft sukkelen, zou hij wel eens snel terug in Madrid kunnen staan.

