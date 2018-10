CLUBNIEUWS. Club, Anderlecht, Gent, Moeskroen en Lokeren: allemaal hebben ze blessurezorgen

Het was het weekend van de blessures in de Jupiler Pro League: Club Brugge, Anderlecht, AA Gent, Eupen en Lokeren zagen allemaal een of meerdere (belangrijke) spelers uitvallen. Een overzicht.

ANDERLECHT. Diamata wordt vervangen na hattrick

Landry Dimata scoorde een hattrick voor paars-wit, waarmee hij zich naast ploegmaat Santini en Trossard (Genk) hijst in de topschutterstand. Lang kon de belofte-international er echter niet van genieten, want hij moest meteen na de 3-0 geblesseerd vervangen worden. Hij liep hij een verrekking op bij het schieten op doel en wellicht raakt hij niet fit voor Fenerbahçe donderdag.

AA GENT. Ook Verstraete en Odjidja vallen uit

Bij AA Gent ontbraken Dylan Bronn en Lovre Kalinic. De Tunesische verdediger viel zaterdag – tijdens de laatste training – uit, terwijl de doelman uiteindelijk dan toch niet tijdig hersteld was van de kuitblessure waardoor hij ook al de interlands met Kroatië miste. Na amper een kwartier viel Birger Verstraete dan ook nog eens uit met een enkelblessure. Vandaag ondergaat de Gentse middenvelder de nodige onderzoeken om de ernst van de blessure te kennen, maar er wordt gevreesd voor schade aan de mediale band. Na de pauze kon ook Vadis Odjidja niet verder door een knieblessure, vandaag volgt er in principe uitsluitsel na een scan.(ssg)

MOESKROEN. Leye even out met schouderblessure

Mbaye Leye staat even aan de kant. De 35-jarige aanvaller van Moeskroen viel uit met een blessure aan de schouder. Na een duel met de sterke Luyindama ging Leye neer en landde hij op zijn linkerschouder. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat het om een ontwrichting van de schouder ging. De onbeschikbaarheid van de aanvaller wordt begin volgende week bepaald na bijkomende medische onderzoeken.(jcs)

CLUB BRUGGE. Vossen out tot Nieuwjaar

Club Brugge moet zijn aanvaller Jelle Vossen minstens tot Nieuwjaar missen. In het slot van de wedstrijd tegen Waasland Beveren raakte Vossen geblesseerd na een late interventie van middenvelder Louis Verstraete. Vossen had de bal al doorgespeeld toen Verstraete met zijn volle gewicht doorging op de knie. Onderzoek bracht aan het licht dat de Limburger een scheur in de mediale band heeft opgelopen.

De artsen schatten zijn onbeschikbaarheid op drie maanden. Dat betekent dat Vossen niet meer in actie komt in de groepsfase van de Champions League. In het beste geval raakt hij fit om in januari de winterstage mee te doen van Club. (bla)

LOKEREN. Nu ook De Wolf en Bia out

Lokeren zit in de hoek waar de klappen vallen. Doelman Ortwin De Wolf verzwikte tijdens de laatste minuten van de opwarming zijn enkel, waardoor ­Davino Verhulst in doel stond tegen Antwerp. Een ongeluk komt echter nooit alleen, want ook Geoffrey Mujangi Bia moest vlak voor rust geblesseerd naar de kant met een adductorenletsel. En dat uitgerekend bij zijn eerste basisplaats van het seizoen. Verder onderzoek vandaag zal de ernst van de blessures moeten uitwijzen. Op de koop toe werd kapitein Killian Overmeire van het veld gestuurd met twee gele kaarten, waardoor hij de thuismatch tegen Oostende mist.(whb)