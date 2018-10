VN sturen Angelina Jolie naar Peru om situatie Venezolaanse vluchtelingen te evalueren

De Verenigde Naties (VN) hebben Angelina Jolie naar Peru gestuurd om er de situatie van de Venezolaanse vluchtelingen te evalueren, meldt de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR). Volgens de lokale media kwam de Amerikaanse actrice zondag aan in Lima.

Als speciale gezant van de UNHCR gaat Jolie voor drie dagen op missie in Peru, “om de humanitaire noden van de Venezolaanse vluchtelingen te evalueren en de uitdagingen waarmee Peru als gastland wordt geconfronteerd”, klinkt het in een mededeling van UNHCR.

Venezolanen ontvluchten massaal de economische crisis in hun land, en volgens Lima verblijven momenteel 456.000 Venezolanen in Peru, tegenover 6.000 in 2016.

Volgens de VN wonen 2,3 miljoen Venezolanen (7,5 procent van de bevolking) in het buitenland. Ruim 1,5 miljoen onder hen emigreerden vanaf 2015, het moment waarop de voedsel- en medicatietekorten en hyperinflatie verergerden. Het IMF verwacht dat de inflatie in het land dit jaar 1.350.000 procent zal bereiken.

In juni werd Angelina Jolie al naar Irak gestuurd door de UNHCR. Ze bezocht er een vluchtelingenkamp in de autonome regio Koerdistan en reisde door de oude stad van Mosoel, een voormalig bolwerk van terreurgroep Islamitische Staat.