Bonte gunt kartelpartner Groen geen schepen in Vilvoorde, Almaci boos: “Niet verwacht van andere progressieve politicus”

Vilvoorde - In Vilvoorde heeft SP.A-burgemeester Hans Bonte afgelopen nacht een klassieke tripartite op de been gebracht: hij ruilt N-VA dus in voor CD&V. Opvallend: voor zijn eigen kartelpartner Groen is er geen schepenmandaat voorzien. Nationaal voorzitter Meyrem Almaci stelt zich vragen bij die beslissing, de partij beraadt zich over haar positie.

De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (SP.A), die de verkiezingen in zijn stad afgetekend won, nam zijn tijd voor de bestuursonderhandelingen. Na een uitgebreide consultatieronde bereikten SP.A-Groen, Open VLD en CD&V afgelopen nacht een akkoord over de beleidslijnen voor de komende zes jaar.

De nieuwe coalitie heeft een ruime meerderheid van 26 zetels (op 35). Het bestuursakkoord met de titel “Versterkt vooruit naar een duurzame bruisende Vlaamse stad aan het water”, en focust onder meer op mobiliteit, innovatie, jeugd en sport, veiligheid en een opwaardering van de wijken.

Teleurstelling bij Groen

Dat Bonte ook de komende zes jaar burgemeester blijft, was al snel duidelijk. Maar toen de schepenposten op tafel kwamen liep het mis. Dat CD&V (5 zetels) maar één mandaat zou krijgen, stond snel vast. Omdat zowel SP.A als Open VLD absoluut drie zitjes opeisten, bleef er niets meer over voor Bontes kartelpartner Groen. Nochtans zat Groen-nieuwkomer Barbara De Bakker, een onderneemster die op de vierde plaats op de kartellijst stond, klaar om schepen te worden.

De partij is bijzonder teleurgesteld. Sommigen voelen zich verraden door SP.A en/of door Bonte. In een persbericht luidt het dat Groen “teleurgesteld is geen deel uit te maken van het schepencollege”, en “zich beraadt over haar positie.”

Tijdens een interview in het Radio 1-programma ‘De Ochtend’ bestempelde nationaal Groen-voorzitter Meyrem Almaci de beslissing van Bonte alvast als “weinig collegiaal”, volgens haar vergist Bonte zich van vijand. “Hopelijk is dit niet de socialistische manier van werken. Dit had ik echt niet verwacht van een andere progressieve politicus.”

Koekoeksjong

Bonte deed gisteren in De Zevende Dag nog een opmerkelijke uitspraak over progressieve kartels, achteraf gezien zijn het misschien profetische woorden. De Vilvoordse burgemeester stelde openlijk het nut van de kartels in vraag, zeker in Gent en Mechelen waar Groen de kartelpartner de loef afsteekt in aantal zetels. “We moeten bekijken wat de rol van Groen is in kartels”, zei hij. “Die partij is op sommige plekken een koekoeksjong.”