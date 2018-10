Stiptheidsacties douaniers gaan door, maar hinder zal minder groot zijn

Brussel - De hinder voor de reizigers op Brussels Airport zal maandag minder groot zijn dan vorige week, toen de douaniers alle vluchten systematisch controleerden. Vandaag pikken ze er enkele vluchten uit waarvan vermoed wordt dat ze bepaalde ‘vondsten’ zullen opleveren. De actievoerders schakelen een versnelling lager om hun goede wil te tonen in het licht van het overleg met de douanetop, dat dinsdag plaatsvindt.

De douaniers van de luchthaven voeren vandaag voor de vierde dag een stiptheidsactie om het personeelstekort aan te klagen bij de diensten die personen en goederen controleren.

“We zullen niet meer systematisch alle vluchten viseren, maar onze stiptheidsactie beperken tot enkele vluchten”, zegt Marc Nijs van ACV Openbare Diensten. “In het licht van de onderhandelingen morgen willen we enerzijds tonen dat we actie kunnen voeren als het moet, en dat we er ook mee kunnen doorgaan, maar anderzijds willen we onze goede wil tonen en niet tot het bittere einde doorgaan.”

Morgen/dinsdag is er om 09.30 uur overleg met de top van de douane in de Financietoren in Brussel.